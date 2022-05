Civili giustiziati a Bucha: le prove in un video

Spread the love

Due video pubblicati dal New York Times mostrano i militari russi a Bucha mentre minacciano alcuni prigionieri ucraini che il giorno dopo vengono trovati morti. Nuove prove, spiega la storica testata statunitense, delle atrocità commesse dai militari russi nella regione di Kiev dove decine di cadaveri di civili sono stati rinvenuti dopo la partenza delle truppe di Mosca.

È l’ultima volta che questi uomini vengono visti vivi: in due video, i paracadutisti russi li fanno marciare sotto la minaccia delle armi lungo una strada a Bucha – si legge sul Nyt – alcuni dei prigionieri ucraini sono ingobbiti, tengono le mani sulle cinture di quelli davanti a loro. Altri hanno le mani sopra la testa. ‘Cammina a destra, put…’, ordina loro uno dei soldati”. In un altro dei video inediti, si sente la voce di chi riprende contare 8 persone stese a terra. Il giornale statunitense spiega poi che otto testimoni hanno raccontato ad alcuni giornalisti cosa sarebbe accaduto dopo quando i soldati hanno condotto i prigionieri dietro un vicino edificio che i russi avevano trasformato in una base improvvisata.

