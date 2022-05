Presentato REPowerEU: in arrivo fondi e incentivi per la svolta green

Spread the love

PMI.IT – urly.it/3nrkp

Presentato il piano REPowerEU per azzerare la dipendenza energetica da gas e petrolio russo, affrontando al contempo la crisi climatica.

Le strategie per centrare questi obiettivi sono il risparmio energetico, la diversificazione delle forniture e gli incentivi alle Rinnovabili, con una inevitabile accelerazione determinata dall’impatto economico della guerra in Ucraina, in particolare sul mercato dell’energia.

E tra le misure, spicca l’obbligo di pannelli fotovoltaici su tutti i nuovi edifici entro il 2030.