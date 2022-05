Incidente al Piano di Arcola, cinque persone in ospedale. Un ragazzo ha perso un braccio

Spread the love

cittadellaspezia.com – urly.it/3nrwr

Gravissimo incidente stradale sulla Via Aurelia, all’altezza del Piano di Arcola intorno alle 15. Un ragazzo ha perso un braccio, un altro è grave, una madre di 42 anni e le sue bambine di 16 e un anno sono finite in ospedale. In totale sono rimaste coinvolte cinque persone: un bilancio drammatico. L’auto a bordo della quale stava viaggiando la madre insieme alle figlie proseguiva in direzione La Spezia, mentre lo scooter risaliva nell’opposta direzione.

In sella al due ruote viaggiavano due giovani di Vezzano Ligure. La dinamica è ancora da accertare: le forze dell’ordine prenderanno in considerazione una possibile e particolare situazione legata a un sorpasso. Tra la macchina e lo scooter ci sarebbe stato un contatto, a seguito del quale uno dei due ragazzi ha perso un braccio. La macchina è poi finita contro il guard rail, mentre lo scooter e i due ragazzi in un canalone per poi essere recuperati dai Vigili del Fuoco. Il giovane che ha subito l’amputazione è stato trasferito d’urgenza al San Martino dove i medici lavoreranno per restituirgli l’arto.

L’altro passeggero è stato trattato in shock room al Sant’Andrea. Madre e figlie hanno raggiunto l’ospedale in codice giallo. Sul posto erano presenti la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, la Pubblica assistenza di Sarzana, Delta 1, la Pubblica assistenza di Romito, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale, di Stato e i Carabinieri. La strada era stata chiusa per permettere agli operatori di intervenire, riaperta dopo un’ora di rilievi e messa in sicurezza della zona.