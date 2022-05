Casine in legno in fiamme nel camping. Un vigile del fuoco soccorso

Spread the love

Al camping Romagna a Riccione, in zona sud, sono andate a fuoco almeno quattro casette mobili di legno e vetroresina. L’incendio si è propagato velocemente per cause che sono ancora d’accertamento. Una densa colonna di fumo (nelle foto) si è levata pochi minuti fa, come si vede dalle fotografie che ci sono arrivate dalla spiaggia.