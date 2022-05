Convegni all’ ISA del 25 maggio e del 26-27 maggio. “Innovazione tecnologica e cooperazione istituzionale in ambito difesa civile” – Modalità di partecipazione

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il 25 Maggio, si svolgerà all’Istituto Superiore Antincendi il convegno “Innovazione tecnologica e cooperazione istituzionale in ambito difesa Civile”, che sarà introdotto dal Sottosegretario On. Carlo Sibilia, dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Laura Lega, dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Ing. Fabrizio Curcio, dal Capo del Corpo nazionale VV.F. Ing Guido Parisi e dal Direttore Centrale per la Formazione Ing Gaetano Vallefuoco.

Il convegno prende spunto dalla presentazione dei risultati tecnici salienti del “Progetto di potenziamento del sistema nazionale di prevenzione e gestione delle crisi in ambito CBRN-E del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile” e si pone come occasione per aprire un dibattito interistituzionale sul concetto di Difesa Civile e sul ruolo delle varie componenti coinvolte. Le innovazioni tecnologiche introdotte nel dispositivo di risposta agli eventi di Difesa Civile del Dipartimento dei Vigili del Fuoco si inseriscono in un Sistema Paese complesso, che vede impegnati, a vario titolo, molteplici soggetti: istituzioni governative, forze operative di intervento, università ed istituti di studio e ricerca, associazioni di esperti, operatori industriali italiani e stranieri.

Sull’argomento sono previste due tavole rotonde, una di tipo politico-istituzionale sulla necessità di una risposta-paese unitaria a fronte dello stato attuale di crisi, e l’altra, di tipo più tecnico, dedicata agli aspetti scientifici, organizzativi e produttivi interni.

L’evento viene trasmesso in streaming, raggiungibile attraverso il link: www.vigilfuoco.tv/convegno-isa.

Convegno “Strategie organizzative per lo sviluppo ed il mantenimento di capacità resilienti nei soccorritori”

Roma ISA, 26 e 27 maggio – ore 9

Alle 9 del 26 e 27 maggio, l’Istituto Superiore Antincendi ospiterà il Convegno/Workshop dal titolo “Strategie organizzative per lo sviluppo ed il mantenimento di capacità resilienti nei soccorritori”.

I lavori, organizzati in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, si svolgeranno in accordo al programma allegato.

Nel corso delle due giornate di attività saranno proposte procedure e metodi d’intervento volte a delineare possibili prassi organizzative rivolte a favorire il supporto psicosociale ed il sostegno psicologico al soccorritore.

La partecipazione al webinar sarà possibile registrandosi con le modalità indicate nel programma allegato.