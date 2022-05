Le sorti degli animali domestici nelle separazioni tra coniugi

Spread the love

Jlenia Cariglia – Approdi giurisprudenziali nel silenzio del legislatore e nuovi orizzonti in materia di affidamento degli animali domestici nelle separazioni e divorzi dei coniugi



In una realtà sociale caratterizzata dal sempre crescente numero di separazioni e divorzi, si pone il problema della gestione degli animali domestici, nei casi di cessazione del rapporto coniugale.



La recente giurisprudenza, infatti, si è trovata più volte ad affrontare il tema dell’affidamento degli amici a quattro zampe, i quali – in caso di dissapori fra coniugi – diventano oggetto di aspre contese fra marito e moglie.

Sebbene in Italia non vi sia, allo stato, una normativa ad hoc, tesa a disciplinare la suddetta problematica, è intervenuta la Giurisprudenza, nel tentativo di colmare, almeno in parte, l’attuale lacuna normativa.

