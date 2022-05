Matera, recuperato il corpo di un uomo dal letto del fiume Bradano

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 9 del 21 maggio, i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada SS 7 Appia al Km 562+800, per il recupero del corpo di un uomo dal viadotto Veronica, alto circa 60 metri, dal letto del fiume Bradano. Sul posto sono intervenute diverse squadre, tra cui unità cinofile per l’individuazione della salma nella vegetazione presente, personale SAF (Speleo Alpino Fuviale) per per il recupero della salma con manovre specifiche, nucleo Volo di Bari con elicottero VF Drago 127 per la ricognizione aerea ed elisoccorritori che hanno supportato il personale SAF a terra.

Sul posto presente anche il personale della Polizia di Stato, ANAS e 118 con elisoccorso.

La strada è stata chiusa parzialmente al traffico fino al termine delle operazioni concluse alle 12.20.