Municipio Roma IX: arriva la notte bianca dell’Eur

Spread the love

https://www.radiocolonna.it/cultura-e-spettacolo/municipio-roma-ix-notte-bianca-eur/

“­Oggi in giunta abbiamo approvato due memorie che daranno vita a due grandi iniziative del Municipio.

Una prevista per il 30 Maggio, che vedrà la sede del Municipio aperta dalle 19 con iniziative e attrazioni culturali.

L’altra sulla “Notte Bianca #9incammino” che si svolgerà il 17 giugno dalla mattina a notte inoltrata e vedrà la partecipazione di tutte le attività produttive e di tutte le grandi aziende del territorio.

Le manifestazioni si propongono come punti di aggregazione sociale e volano importante per il rilancio della cultura, del commercio e del turismo territoriale. La sede del IX Municipio il 30, e l’Eur il 17 giugno, verranno, trasformate in un teatro a cielo aperto.

I dettagli nei prossimi giorni”.

Così in una nota Titti Di Salvo e Augusto Gregori, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Municipio Roma IX Eur.