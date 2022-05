Potenza, terribile tragedia sulle strada Ofantina – un decesso

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Tragedia sulla strada Ofantina, nel comune di Melfi. Nella tarda serata di domenica 22 maggio, al km 39,600 un’auto, con a bordo 5 persone, e una moto, con marito e moglie in sella, si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio sono stati i due motociclisti: l’uomo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione del personale del 118, è morto a causa delle ferite riportate nello scontro mentre la moglie è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza in ospedale. Illesi invece gli occupanti dell’auto. I Vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada per un totale di 5 unità, hanno collaborato col personale sanitario e hanno poi messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Sul posto anche i Carabinieri per quanto di competenza.