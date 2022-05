Video – Firenze, colpo in gioielleria passando dalle fogne, i rilievi di Polizia e Vigili del Fuoco

Spread the love

Sarebbero passati dalle fogne per entrare in una gioielleria nella centralissima via Por Santa Maria a Firenze, a due passi da Ponte Vecchio, facendo poi razzia dei preziosi che erano esposti nelle vetrine. Non sarebbe stata invece aperta la cassaforte. Il valore della refurtiva si aggira intorno al mezzo milione di euro. I ladri sono poi fuggiti dallo stesso tombino che è stato trovato aperto all’interno del negozio. – di Giulio Schoen

