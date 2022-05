Grave incidente sul lavoro in Trentino, scarica il Gpl che prende fuoco e la sfiammata investe in pieno volto un operaio. I pompieri accorrono con l’esplosimetro

Spread the love

ildolomiti.it – urly.it/3nt2a

ROMENO. Grave incidente sul lavoro in Trentino, Un operaio era intento a scaricare il Gpl nella cisterna quando, per cause ancora da chiarire, il materiale ha preso improvvisamente fuoco.

A quel punto la sfiammata ha colpito il lavoratore, il ritorno di fiamma l’ha, infatti, investito in pieno volto mentre il fuoco non ha coinvolto il mezzo pesante adibito al trasporto materiale. Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Romeno e carabinieri della locale stazione.

L’area è stata subito isolata e messa in sicurezza mentre i soccorritori si sono occupati di spegnere l’incendio e prestare le prime cure all’operaio. Nel frattempo da Trento è decollato l’elicottero e sono stati attivati anche i pompieri di Cavareno con l’esplosimetro e i permanenti di Trento.

Il ferito è stato stabilizzato, quindi è stato elitrasferito all’ospedale del capoluogo per accertamenti e approfondimenti. Il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato diverse ustioni.