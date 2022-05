Incidente all’Eur: sfonda parapetto e precipita con l’auto, gravi due giovani

Spread the love

https://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/viale-america-eur-24-maggio-2022.html

a perso il controllo della vettura che stava guidando ed è precipitato da diversi metri d’altezza in un’area di parcheggio dopo aver distrutto il parapetto sovrastante. Dopo il ribaltamento dell’auto sul tettuccio, i due ragazzi che si trovavano all’interno sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati in condizioni gravi in ospedale. L’incidente stradale è avvenuto stanotte all’Eur.

La richiesta d’intervento ai soccorritori è arrivata intorno all’1:30 della notte fra il 23 ed il 24 maggio all’altezza dell’intersezione fra viale America e viale Beethoven, di fronte la fermata della metro B Eur Palasport. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di stato e gli agenti della polizia locale che hanno trovato il parapetto della strada distrutto.