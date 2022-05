Sigaretta sul letto, incendo in casa a Reggiolo

Spread the love

ilrestodelcarlino.it – https://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/cronaca/incendio-reggiolo-1.7713909

Reggiolo (Reggio Emilia), 25 maggio 2022 – Sono intervenuti i soccorsi in forze, perfino con l’elicottero del 118 di Parma, automedica di Guastalla, due ambulanze della Croce rossa e diverse squadre dei vigili del fuoco, all’ora di pranzo, in centro a Reggiolo, dove per cause che risultano essere accidentali si è sprigionato un incendio che ha distrutto un’abitazione di via San Giovanni, occupata da una coppia di coniugi.

Pare essere stata una sigaretta lasciata inavvertitamente sul letto a far sviluppare l’incendio, di cui ci si è accorti quando ormai era in diffuso a parte della stanza. Il capofamiglia, di 40 anni, ha cercato di intervenire quando ha visto fiamme e fumo, ha gettato secchiate d’acqua verso la base del rogo, ma ogni sforzo è risultato inutile. Ha poi cercato di individuare dove si trovava la moglie, 35enne, per sincerarsi che fosse in salvo.