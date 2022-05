Video – Strage in Texas, 18enne spara in un scuola elementare: morti 19 bambini e due adulti

Spread the love

Ennesima strage in una scuola negli Stati Uniti.

É accaduto in Texas, nella cittadina di Uvalde (15.000 abitanti), vicino a San Antonio, non lontano dal confine con il Texas..

Erano le 13 locali di martedì. quando un ragazzo di 18 anni, Salvador Romas, è entrato nella scuola elementare Robb e ha aperto il fuoco, uccidendo 18 bambini e tre adulti.

Il killer, che frequenta la High School proprio a Uvalde, è stato ucciso dagli agenti di polizia in uno scontro a fuoco avvenuto sei minuti dopo la strage.

Dichiara il Governatore del Texas, Greg Abbott:

“A sparare è stato Salvador Romas, un 18enne residente a Uvalde. Si ritiene che abbia abbandonato il suo veicolo e sia entrato nella scuola elementare Robb di Uvalde con una pistola, e potrebbe aver avuto anche un fucile”.

