Aaa vigili del fuoco volontari cercansi: un bando a Cles per aprire la caserma a nuovi arruolamenti

Spread the love

ILDOLOMITI.IT – urly.it/3nvb4

CLES. Aaa vigili del fuoco cercansi, i pompieri di Cles aprono la caserma a nuovi arruolamenti per inserire gradualmente in organico nuovi aspiranti soccorritori. Il Comune ha pubblicato un bando per poter partecipare alle selezioni e poter indossare la divisa.

“Oggi siamo circa 50 pompieri – dice Tiziano Brunelli, comandante dei vigili del fuoco di Cles – e con questi numeri dobbiamo garantire la copertura di ventiquattro ore con almeno una squadra di 8 vigili: gli allievi sono un ottimo bacino da cui pescare per completare gli organici ma è importante avere unità extra da poter dispiegare per far fronte a tutte le emergenze”.

All.: Bando concorso