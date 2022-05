Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale – Selezione interna, per titoli ed esami, a n. 25 posti per l’accesso alla qualifica di Nautici di Macchina Ispettore del corpo nazionale del vigili del fuoco. Avviso di conferma della data della prova scritta.