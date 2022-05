Ricoverata per emorragia cerebrale: neonata positiva alla cocaina

Spread the love

interris.it – urly.it/3nvwf

Una neonata di sei mesi ricoverata da inizio maggio all’ospedale di Padova per emorragia cerebrale è stata trovata positiva alla cocaina. La droga, rintracciata attraverso l’esame del capello – scrive Ansa – non sarebbe stata ingerita ma assorbita per vicinanza, per esempio attraverso l’allattamento. Sul caso sono stati sentiti i genitori perché, tra le ipotesi prese in considerazione dai Carabinieri, vi è anche quella che la piccola abbia subito dei maltrattamenti.