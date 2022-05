Intervento sulla strada per la IAM per incidente stradale – auto esce di strada e si capovolge

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

Si comunica che personale VVF è intervenuto sulla strada per la IAM per incidente stradale, una auto uscita di strada. Sul posto il personale del 118 e polizia locale.La zona è stata messa in sicurezza dal personale VVF.

Il nostro intervento è valso al soccorso della vittima e alla messa in sicurezza delle autovetture coinvolte, bonificando l’impianto elettrico e l’impianto di carburante, permettendo così di rimuovere il mezzo causa rischio incendio e/o esplosione