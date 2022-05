Video – un’esplosione ha provocato almeno quattro morti e due persone in ospedale

Spread the love

firerescue1.com – https://www.firerescue1.com/explosion/articles/video-pa-house-explosion-kills-4-quDuRj5EBHGpyc4y/

POTTSTOWN, Pennsylvania — Un’esplosione nell’isolato 400 di Hale Street tra Butler Avenue e West Street ha provocato almeno quattro morti e due persone in ospedale giovedì sera.

L’esplosione, che ha colpito poco dopo le 20:00, è stata così potente che si è sentita a pochi isolati di distanza mentre le case tremavano e la gente usciva in strada per scoprire cosa stava succedendo.

La scena sembrava essere stata colpita da un tornado. Non c’era nessuna parte della struttura rimasta, solo schegge e pezzi e un buco profondo circa 20 piedi.

In una conferenza stampa a tarda notte tenuta nel parcheggio della Pottstown High School dove era stato allestito un centro di comando mobile, il manager del distretto Justin Keller ha letto da una dichiarazione che indicava che 4 persone sono morte e due trasportate in ospedale .

Non è stata fornita alcuna causa per l’esplosione e le speculazioni sui social media variavano da un aereo che si è schiantato contro la casa (non è stato così); una fuga di gas o di propano. Le indagini sono state condotte dall’agenzia federale per l’alcol, il tabacco e le armi da fuoco, la polizia di stato e il maresciallo dei vigili del fuoco.

Molti residenti hanno detto a un giornalista che spesso sentivano odore di gas nella zona e lo denunciavano, ma la ricerca di una potenziale perdita è sempre risultata vuota.

ALL..