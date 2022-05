Verona: incidente stradale, deceduta una donna

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 16.33 di oggi, 29 Maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti a Verona sulla SP 6 Km 1, via Preare, per incidente stradale.Lo scontro ha coinvolto 3 autovetture che, per dinamiche ancora al vaglio della polizia locale, sono entrate in collisione.Una delle vetture, dopo l’urto, è stata sbalzata sul guard rail mentre la seconda vettura è stata tamponata da un terzo mezzo che viaggiava nella stessa direzione.Giunti sul posto, con 1 mezzo e 5 uomini, i pompieri hanno lavorato, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, per liberare uno dei conducenti rimasto incastrato all’interno dei veicolo. Nell’impatto una donna di 57 anni, alla guida di uno dei tre veicoli, ha perso la vita mentre gli altri due conducenti sono stati stabilizzati e trasportati dai sanitari presso il trauma center di Borgo Trento.Chiusa al traffico la viabilità durante le operazioni di soccorso, che si sono concluse alle ore 17.45.