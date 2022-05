Roma. Si arrampica sul balcone al sesto piano e tenta il suicidio: salvato appena in tempo

Spread the love

ilcorrieredellacitta.com – urly.it/3nx09

Voleva morire. E per farlo aveva deciso di buttarsi dal balcone del sesto piano di un palazzo in via Fosso del Torrino, a Roma. Il giovane ha manifestato le sue intenzioni suicide nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, pochi minuti prima delle ore 16:00.

Vedendolo in bilico, seduto a cavalcioni sulla ringhiera del balcone, alcuni vicini hanno dato l’allarme e immediatamente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con il carro teli, posizionato in modo da attutire un’eventuale caduta del ragazzo.

Contemporaneamente sono arrivate anche le squadre 7a e 3A, l’autoscala As 1 e il capoturno provinciale. Con l’autoscala i vigili del fuoco sono saliti fino all’appartamento, ma il ragazzo non ha aperto.

Si è invece messo a cavalcioni sul balcone, sporgendosi ancora di più. Allarmati, i pompieri hanno quindi tentato la strada del terrazzo condominiale. Il capoturno e il personale della squadra 7 A sono riusciti a calarsi nel balcone e ad afferrare il ragazzo prima che si gettasse di sotto. Il giovane è poi stato affidato alle cure dei sanitari del 118.