India, tre sorelle 20enni si uccidono insieme ai figli: «Meglio morire che sopportare torture quotidiane»

ilmeessaggero.it – https://www.ilmessaggero.it/mondo/india_sorelle_suicidio_figli_violenza_mariti_ultime_notizie-6722047.html

Un suicidio di massa di tre sorelle con i figli ha sconvolto l’India. «Meglio morire davvero, che sopportare torture quotidiane» da parte di mariti violenti: lasciandosi dietro questo drammatico messaggio, le tre giovani si sono suicidate, uccidendo anche i rispettivi figli, gettandosi insieme in un pozzo nello stato indiano del Rajasthan. «Ce ne andiamo, così tutti saranno felici. La ragione della nostra scelta sono i nostri parenti acquisiti», continua il messaggio delle tre donne su Whatsapp. Le sorelle, Kalu Meena di 25 anni, Mamta Meena di 23 anni, and Kamlesh Meena di 20 anni, figlie di genitori indigenti, erano state date come mogli ad altrettanti fratelli di una famiglia benestante di proprietari terrieri.