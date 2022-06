Lite tra Vigili del Fuoco nella caserma di Cosenza, pompiere finisce in ospedale

Spread the love

Violenta lite all’interno della caserma del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza. Uno screzio nato da un rapporto sulla manutenzione di un mezzo, si è trasformato in un acceso alterco. Ieri mattina, appena iniziato il turno, intorno alle 8:30, un operatore degli uffici dell’autorimessa intervenuto in difesa di un collega è stato selvaggiamente aggredito. La discussione sulla manutenzione e riparazione di un veicolo in uso ai Vigili del Fuoco di Cosenza è degenerata in pochi minuti.

Davanti agli occhi increduli dei colleghi che avevano inizialmente placato gli animi, un vigile del fuoco di 55 anni, è stato colpito a calci nella schiena con gli anfibi con la punta in ferro. L’uomo che lavora in amministrazione dopo aver subito un grave infortunio nel 2014 cadendo da una cabina della funivia di Camigliatello durante un’esercitazione, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso di Cosenza. I sanitari che lo hanno preso in cura hanno rilevato diverse contusioni all’altezza della rachide dorsale, nonché nel tratto lombo sacrale e lo hanno dimesso con una prognosi di 15 giorni. Nelle prossime ore l’operatore aggredito sporgerà denuncia. Sulla vicenda è stata avviata un’indagine interna per fare luce su quanto accaduto. (mti)