Concorsi Scuola con test a domanda aperta dal 2025

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi annuncia nuovi concorsi ordinari Scuola per docenti con domande aperte dal 2025: fino al 2024 quiz a crocette.

A partire dal 2025 i quiz a crocetta non saranno più somministrati in occasione dei concorsi Scuola per gli insegnanti, che potranno cimentarsi nei test a domanda aperta. Una novità anticipata dal Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in audizione al Senato in merito al Decreto-legge PNRR 2 che contiene diverse misure anche per il settore.Indice