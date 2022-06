Giornata Mondiale dei Genitori istituita dall’ONU: 1° giugno

Spread the love

https://vivicentro.it/ultime-notizie/giornata-mondiale-dei-genitori/

Il 1° giugno è la Giornata Mondiale dei Genitori. La festa è stata istituita dall’ONU il 12 settembre del 2012 per ricordare che i genitori di ogni razza, religione, cultura e nazionalità sono i primi autentici educatori dei bambini.

Giornata Mondiale dei Genitori: 1° giugno

Si dice che fare il genitore sia il mestiere più bello del mondo… sicuramente è il più difficile! Ricordiamocelo tutti i giorni, ma il primo giugno in occasione della Giornata Mondiale dei Genitori un po’ di più!

Per questo tutti gli Stati Membri sono invitati a onorarli durante la Giornata Mondiale dei Genitori, riflettendo e valorizzando il loro importante compito educativo quale fondamento della società.

Lo scopo della Giornata Mondiale del Genitore

Il Global Day of Parents mira non solo ad omaggiare le mamme e i papà del mondo in quanto tali, ma punta ad offrire spazi di riflessione sull‘evoluzione del ruolo dei genitori all’interno della società moderna