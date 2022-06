Paura ad Albiate, gru crolla e si schianta in un giardino

Spread the love

Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Seregno, insieme ai carabinieri della Compagnia, agli agenti della Polizia locale e al personale dell’Ats questa mattina, mercoledì 1 giugno, attorno alle 7,15 in via Cesare Battisti – la strada che collega il paese con il comune di Seregno – dopo che una gru si è improvvisamente schiantata, per cause ancora da chiarire, finendo per distruggere la recinzione di una casa confinante.

Per fortuna, al momento della caduta del macchinario edile, nessuna persona era al lavoro e per questo motivo non si sono registrati feriti.