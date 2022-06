 Assunzione Allievi Vigili del Fuoco del 93° corso di formazione teorico-pratico: turn over 2020. Informativa.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Ufficio III Relazioni sindacali- Direzione Centrale per le Risorse Umane comunica che sta predisponendo le convocazioni di 781 candidati idonei per l’assunzione nella qualifica di Allievi Vigili del Fuoco, da avviare al 93° corso di formazione, che avrà inizio il 24 giugno 2022, come concordato con la Direzione Centrale per la Formazione.

Le citate assunzioni, previste ai sensi dell’articolo 66, comma 9 bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, sono state autorizzate con DPCM del 17 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2022, al numero 2960.

Si precisa che i citati candidati provengono dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco.