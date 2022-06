Alessandria, scontro frontale tra un furgone e un camion. Bilancio drammatico: cinque morti e due feriti gravi

Spread the love

notizie.virgilio.it – urly.it/3nyam

Gravissimo incidente stradale oggi pomeriggio a Strevi, in provincia di Alessandria. Cinque persone sono morte nello scontro frontale tra un furgone e un mezzo pesante. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Ne dà notizia l’Ansa. Sul posto 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi venerdì 3 giugno, attorno alle 14.30, a pochi chilometri da Acqui Terme, nel tratto della superstrada tra due rotonde della strada provinciale 30.

A scontrarsi frontalmente, per cause da accertare, un camioncino e un furgone attrezzato per fiere e mercati, di quelli che si aprono e vendono panini e bibite.