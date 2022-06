Camper ha preso fuoco in un capannone, le fiamme hanno interessato anche la copertura dell’edificio

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

3/6/22 ore 13:00 Ferno (Va), via Giacomo Matteotti. Per cause in corso di accertamento un camper ha preso fuoco all’interno di un capannone, le fiamme hanno interessato anche la copertura dell’edificio. Sul posto sono intervenuti quattordici vigili del fuoco delle sedi di Somma Lombardo, Busto/Gallarate e Varese con due autopompe, un autobotte e un’autoscala. Gli operatori hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.