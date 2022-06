Incndio di un’abitazione – portato in salvo un uomo

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine, i volontari di Madone e Gazzaniga intervengono per un incendio abitazione a Mozzo in via Lecco intorno alle 18:15. All’interno dell’abitazione si trovava un uomo che è stato subito soccorso e affidato alle cure mediche dai VVF che nell’immediatezza hanno estinto il principio d’incendio localizzato all’interno della cucina. L’uomo non riporta ferite gravi, trasportato in codice giallo in ospedale.