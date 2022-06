La Spezia, tre persone soccorse dai Vigili del fuoco a Vezzano Ligure

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata del 2 giugno, a Vezzano Ligure su richiesta della centrale operativa del “118 La Spezia Soccorso” per il soccorso di tre persone all’interno di un locale privato a terra in apparente stato di incoscienza.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto in pochi minuti, con l’utilizzo degli autorespiratori (sistema di bombole di aria e maschere), sono penetrati all’interno del locale estraendo le tre persone che venivano affidate al personale sanitario per il successivo trasporto al Pronto Soccorso per i dovuti accertamenti. L’opera dei Vigili del Fuoco è proseguita fino alla messa in sicurezza del locale. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

Sul posto anche il Sindaco di Vezzano Ligure e i Carabinieri della locale stazione.