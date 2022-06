Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata del 3 giugno, alle 9.06, i Vigili del fuoco del distaccamento di Montemario (8A) sono intervenuti in via Aurelia 796 per l’incendio di un pullman turistico. Le fiamme partite dal vano motore hanno gravemente danneggiato l’automezzo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche le forze dell’ordine.