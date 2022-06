Video – Crollo del solaio di un’abitazione al secondo piano di un fabbricato – due persone soccorse

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DL FUOCO

Intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 11:30 per il crollo del solaio di un’abitazione al secondo piano di un fabbricato in via Amerigo Vespucci, a Palermo.

Coinvolti dal crollo una residente al piano superiore e due operai che lavoravano al piano di sotto: soccorsi tra le macerie la donna e un operaio, illeso invece il secondo.

Squadre al lavoro per mettere in sicurezza l’area

Al.: