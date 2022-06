Video – Germania, incidente ferroviario in Baviera: deragliato un treno, ci sono morti e feriti

Spread the love

Tragedia vicino a Monaco, in Germania. Un treno regionale della rete ferroviaria Deutsche Bahn è deragliato intorno alle 12 di oggi, venerdì 3 giugno, nei pressi della città di Garmisch-Partenkirchen, località sciistica della Baviera.

Al momento non è ancora stato diramato un bilancio ufficiale, ma le prime stime provvisorie riportate dal tabloid tedesco Bild parlano di almeno tre morti e diversi feriti. Tra questi, più di dieci sarebbero stati trasportati in ospedale in gravi condizioni.

Non è chiaro però quanti passeggeri vi fossero all’interno del mezzo. La dinamica dell’accaduto è ad ora sconosciuta e gli accertamenti sono ancora in corso.

