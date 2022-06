Come sconfiggere i pensieri negativi

Spread the love

MARIA FERRARA

Spesso ciò che ci procura malessere non è la conseguenza di quello che ci succede, ma è il modo con cui lo interpretiamo. Se ci fermiamo a riflettere, ci accorgiamo infatti che più delle volte diamo un’importanza esagerata a ciò che ci capita. E’ a causa della nostra emotività che siamo portati ad ingigantire ogni cosa, ma tale esagerazione non ci fa giudicare la realtà in modo obiettivo.

La maggior parte di noi si basa su criteri fondamentali secondo i quali, crediamo di poter essere felici solo se abbiamo una casa, un lavoro, una famiglia ecc..

Certamente queste sono tutte cose che ci facilitano la vita, ma è anche vero che sono credenze talmente radicate nella nostra società, da farci credere che se non possediamo un appartamento o non andiamo in vacanza magari con una bella macchina, non potremmo essere felici.

Soddisfare ogni nostra necessità, non significa però assecondare il bisogno che abbiamo di essere felici perché se non combattiamo tutte quelle credenze artificiali di cui siamo purtroppo vittime, resteremo incastrati in pensieri negativi.

Per poter contrastare tutti quei pensieri irrazionali che la società ci ha portato a credere, basterebbe abbracciare una diversa filosofia di vita che non giudichi il valore di una persona dal suo successo o dal suo conto in banca. Si lo so che questo concetto può sembrare scontato eppure nessuno sembra accontentarsi di ciò che ha.

Anche se razionalmente capiamo che per stare meglio basterebbe cambiare le nostre convinzioni, tuttavia non è facile modificare il nostro modo di pensare.

Chi non ci riesce, vive coltivando in sé pensieri negativi che lo portano. a drammatizzare ciò che invece potrebbe affrontare con serenità.

Analizzare dunque il perché la mancanza di ciò che la società ci invita a possedere, cose anche superflue, provoca in noi quel sotterraneo malessere e capire come diventare più forti a livello emotivo.

Perché non accontentarci di ciò che già abbiamo invece di andare sempre alla ricerca di ciò che non abbiamo? Possiamo per esempio abbracciare pensieri positivi per interpretare in modo più razionale credenze che ci hanno inculcato .

Esistono mille modi di gratificazione che possono insegnarci a individuare e formulare credenze più razionali e benefiche, ma solo se ci crediamo veramente, possiamo riuscire a combattere tutti quei pensieri che ci rendono infelici, condizionandoci la vita.