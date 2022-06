La Pro Loco Municipio IX:  un catalizzatore per lo sviluppo della cultura e del turismo sul territorio

Spread the love

VALENTINA TACCHI

“La Pro Loco Municipio IX sarà un’Associazione che si occuperà di Turismo e di attività culturali. Si favorirà l’aggregazione delle Associazioni culturali, sportive e artistiche del territorio – ha sottolineato il Presidente Liberato Mirenna – in collaborazione anche con altri Municipi ed Istituzioni. Faremo un lavoro importante con Valentina Tacchi, Vice Presidente ed editrce de Il Faro – per sviluppare anche la cultura dei popoli sul territorio. Una collaborazione che vedrà la sinergia con il Municipio Roma 9, con strutture territoriali, commerciali, con i musei e tutto ciò che rappresenta la Cultura. Sono contento anche di condividere l’ufficio, veramente molto rappresentativo come sede della Pro Loco, insieme a lei, all’Avv. Daria Colica e avv. Valeria Zuccarello, a realtà imprenditoriali come il Circuito In Lire con Giuseppe Rotundo membro direttivo della Pro Loco”. www.ilfaroinrete.it