Le Ricette del FARO – Marinata di pesce

MARIA TERESA SANGIORGI

Ingredienti

4 sogliole o del pesce a piacere

1 bicchiere di aceto con aggiunta di mezzo bicchiere d’acqua oppure un bicchiere e mezzo di aceto di mele a piacere

10 foglie di salvia – 1 pugno di pinoli – 1 pugno di uvetta – 3 spicchi d’aglio – Sale q. b. – Olio evo q. b.

Procedimento

Soffriggere il pesce in poco olio girandola una sola volta. Preparare la marinata facendo bollire l’aceto, la salvia, i pinoli e l’uvetta. Quando il liquido gorgoglia immergere il pesce e cuocere per un minuto. Travasare in un contenitore di vetro il tutto, lasciare in frigo per almeno una notte prima di servire.

Buon appetito