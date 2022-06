Video – Sorso – cane cade in un pozzo profondo circa 6 metri

Spread the love

https://www.logudorolive.it/sorso-cane-cade-pozzo-salvato-vigili-del-fuoco-sassari/

Nella giornata di ieri, domenica 5 giugno, un cane è caduto accidentalmente in un pozzo profondo circa 6 metri nell’agro di Sorso. Allertati dal proprietario dell’animale, nell’area sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sassari che lo hanno raggiunto e riportato alla luce utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali). Recuperato sano e salvo è stato riaffidato alle amorevoli cure del padrone. La zona è stata messa in sicurezza nell’attesa dei lavori per l’installazione di una recinzione definitiva.

All.: