larena.it – urly.it/3n_8w

Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, è finita nel pomeriggio in tangenziale Sud, a Vicenza, la fuga del killer di Lidia Miljkovic, la 42enne uccisa a colpi di pistola questa mattina in via Vigolo. L’uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe ucciso un’altra persona e poi si sarebbe tolto la vita. La tangenziale è stata chiusa al traffico.