Guida con un braccio finto: dentro ci nascondeva la droga

Protagonista un veronese, che aveva già precedenti per stupefacenti, fermato dai carabinieri del Radiomobile di Verona per un controllo in Borgo Roma. I militari hanno notato che l’uomo, nonostante fosse al volante della propria auto, sembrava non muovere affatto il suo braccio sinistro: si trattava di un braccio artificiale, dove nascondeva cinque grammi di hashish.

A casa poi ne è stato trovato dell’altro, oltre a 11 grammi di cocaina, strumenti per confezionare la droga e oltre mille euro in contanti.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: in attesa del processo, avrà obbligo di firma in caserma.