Infortunio sul lavoro a Cadelbosco, bloccato tra i rulli in azienda: grave 22enne

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 7 giugno 2022 – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio alla Clevertech, azienda situata in via Brodolini, nella zona industriale Madonnina a Cadelbosco Sopra. Per cause accidentali, un giovane operaio residente nel Modenese, 22enne, è rimasto bloccato con gli arti inferiori in un macchinario a rulli.

Sono subito intervenuti gli addetti alla manutenzione, che sono riusciti a liberare il collega mentre sul posto arrivavano i vigili del fuoco di Reggio, oltre all’ambulanza della Pubblica assistenza, l’automedica, raggiunti anche dal personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino all’azienda. Dopo le prime cure, il giovane infortunato, che appariva cosciente ma dolorante per i gravi traumi riportati, è stato caricato a bordo dell’elicottero giallo del 118 per essere trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, per proseguire accertamenti e terapie utili a far fronte alla grave situazione clinica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Guastalla e i tecnici del Servizio di medicina del lavoro dell’Azienda Usl.