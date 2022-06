Roma, tenta di rapire un bimbo davanti all’asilo: scoppia la lotta con mamma e maestre

Spread the love

ilcorrieredellacittà.com –https://www.ilcorrieredellacitta.com/news-roma/tenta-di-rapire-bimbo-eur-roma.html

l tutto è successo lunedì scorso, 6 giugno 2022, mentre la donna stava accompagnando il figlio a scuola. La persona, che è stata poi arrestata, si è presentata dinanzi all’Istituto Maisonnette di Via dell’Umanesimo; non appena visto la mamma vi si è avventato contro tentando di portarle via il bimbo. La mamma però ha reagito: le urla e le grida hanno attirato le maestre che si sono precipitate fuori per aiutarla. Insieme, non senza fatica, sono riuscite ad avere la meglio trovando riparo nella struttura scolastica. Immediata è scattata poi la chiamata al 112.