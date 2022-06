Schianto tra un’auto e un camion: muore un ragazzo di Remedello

Spread the love

Un ragazzo di 19 anni di Remedello è morto in un incidente stradale con un camion, accaduto poco prima delle 12.30 a Marmirolo, in provincia di Mantova. In auto insieme a lui una ragazza di 17 anni, che è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata in elisoccorso al Civile di Brescia con traumi alla testa, all’addome e alla schiena. Il mezzo pesante proveniva da Valeggio (Verona) ed era diretto verso Marengo, nel Mantovano.

L’incidente è accaduto sulla provinciale Marengo-Pozzolo, al confine tra le province di Mantova e di Verona. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri e la Locale di Valeggio sul Mincio, oltre ai Vigili del fuoco di Mantova.