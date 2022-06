Venezia | due incidenti in poche ore nel tratto «maledetto» dell’A4 | grave un camionista

Spread the love

È stata chiusa l’autostrada A4, direzione Venezia, nel tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza, a seguito del scontro tra un Tir e un carro merci che trasportava auto. Per chi è diretto a Venezia il traffico è stato dirottato sulla A28. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, l’incidente è avvenuto poco dopo le 6.30 di questa mattina, 8 giugno, e un camionista è rimasto incastrato nella cabina di guida delle bisarca di cui era alla guida. Dopo essere stato liberato dai vigili del fuoco, l’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale con l’elicottero e si trova in gravi condizioni di salute. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia stradale, il 118, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Il tratto autostradale dove si è verificato lo scontro è noto come «maledetto» per gli incidenti che vi si verificano spesso. Attorno alle 7:20 c’è stato, infatti, un altro scontro che ha coinvolto tre tir, ma al momento senza conseguenze per le persone.