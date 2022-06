Novara, i Vigili del fuoco salvano un canoista dalle acque del Ticino

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a San Martino di Trecate sul Ticino, con 2 partenze e un mezzo nautico, dopo la richiesta di soccorso giunta per un canoista straniero che, con un cane a bordo, si era ribaltato e che a causa della forte corrente era rimasto schiacciato tra la canoa e un albero in attesa dei soccorsi. Il comando ha richiesto anche l’intervento del nucleo elicotteri di Torino con un sommozzatore a bordo che riusciva a raggiungerli e a riportarli in un luogo sicuro.