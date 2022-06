Ragazza si lancia dal sesto piano e muore, tragedia a Catania

Spread the love

Una tragedia di dimensioni immani. Una vita spezzata ancora giovanissima. Una ragazza di appena 15 anni è morta stamani dopo un volo dal sesto piano della propria abitazione, in una via centrale di Catania. L’ipotesi è il suicidio. Dalle prime ricostruzioni, pare che la vittima avesse alcuni problemi psicologici forse acuiti dalla perdita di un genitore. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, la polizia e i vigili del fuoco.

’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è stato richiesto in via Caronda, 460 a Catania per soccorso alla ragazza. I vigili del fuoco sono stati allertati del 118 alle 13,30 per aprire l’appartamento dove abitava la ragazza e verificare se c’erano altre persone all’interno.