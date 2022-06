Donne in prima linea

Spread the love

PIERA MARCHESI

Piera Marchese – origini lampedusane sposata da 25 anni con un lampedusano. Lavora in uno studio di consulenza fiscale e ha deciso d’impegnarsi per la crescita della sua terra

Vivere su quest’isola è stata una sua scelta, poiché l’ama profondamente; è la casa della sua famiglia e delle sue tre figlie. Ha sentito la necessità di dare un contributo in prima persona affinché queste isole possano avere un futuro diverso, migliore!

Parlando con le persone ha percepito una diffusa stanchezza generale nel sentire le varie promesse elettorali, pronunciate da anni spesso dalle stesse persone, senza notare alcun miglioramento o addirittura un peggioramento.

Perciò ha deciso di mettersi in prima linea con la sua esperienza per cercare di migliorare le cose e risolvere i problemi, Ricordando che il ruolo pubblico é anche da esempio per le nuove generazioni ed il modo di fare politica.

Fare politica vuol dire interessarsi ai problemi di tutti i cittadini, cercando di trovare soluzioni e di risolverli nel modo migliore, vuol dire scegliere, mettersi in discussione, esporsi personalmente con le proprie idee e i propri valori , tutelare TUTTI i cittadini e dico TUTTI. In primis i giovani e gli anziani, che ritengo che siano le categorie più deboli. Questa per me è la politica.

Serve rendere più semplice e accessibile la burocrazia, avere piena consapevolezza di atti pubblici di cui i cittadini sono destinatari, primi fra tutti i documenti tributari e tutti gli atti che dovreebbero semplificare la vita.

Grazie al lavoro che svolge nel settore della consulenza fiscale ha deciso di mettere questa esperienza a disposizione dei suoi concittadini.

Agli isolani interessano prima di tutto i servizi essenziali, che migliorano la loro vita: come sanità, trasporti, viabilità, pulizia,.,.. Chi parla di grandi opere è distante dai bisogni primari e immediati di queste isole; è necessario concentrarsi sulla vita di ogni giorno di qualunque isolano, senza differenze! Servizi per tutti che arrivino a tutti ed è il suo obiettivo in cui riporrà il massimo impegno