L’EUR in festa per inaugurare la nuova Pro Loco Municipio Roma IX

GIUSEPPE ROTUNDO

cordiamoci il solito taglio del nastro. L’inaugurazione per la nascita della Pro Loco dell’EUR, Associazione turistica, culturale, sportiva e artistica del IX° Municipio, è stata una vera e propria festa di suoni, culture, colori, popoli e tradizioni. Presentata dunque sotto i migliori auspici, per quella che vuole essere la missione dell’Associazione, la neonata Pro Loco, sotto la guida del suo Presidente Liberato Mirenna (Presidente anche della World Intercultural Organization), ha visto la partecipazione

di rappresentanti delle istituzioni, cittadini, operatori economici e membri direttivi di altre associazioni. La conferenza stampa di apertura si è tenuta in una sala gremita del famoso Bar Giolitti, presso il laghetto dell’EUR, “L’Associazione si occuperà dello sviluppo turistico territoriale, della promozione della cultura, dello sport e dello spettacolo sul territorio in collaborazione con le Istituzioni” ha dichiarato il presidente Mirenna ai microfoni del Faro.



Presente, in qualità di Vice Presidente dell’Associazione, anche la direttrice del Faro Valentina Tacchi. “Crediamo moltissimo nelle potenzialità del nostro amato quartiere EUR dove è presente anche il nostro Salotto culturale e nelle sinergie che si potranno creare tra i rappresentanti del territorio, i commercianti, le Associazioni, i rappre sentanti politici, in collaborazione sempre con altri Municipi” ha dichiarato la direttrice in conferenza stampa. “E’ stata una bellissima festa di Pace – ha proseguito il Presidente Mirenna – e l’appuntamento già fissato è quello del Festival Internazionale delle Culture dei Popoli il 12 Giugno, in cui ci

sarà un’anteprima dell’Expo Universale che si terrà nel quartiere EUR nel 2023. Diverse saranno nel corso dei mesi le tappe in tutta Roma