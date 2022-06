Novara, ragazzo alla deriva sulla tavola di Paddle salvato dai Vigili del fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Poco dopo le 21 di ieri i Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgomanero sono intervenuti con l’APS (Autopompa Serbatoio) a Pettenasco e con un’imbarcazione sul Lago per le operazioni di soccorso a persona. Un ragazzo di nazionalità tedesca, uscito verso le 17:30 con una tavola Stand Up Paddle non aveva più fatto rientro a casa. A causa del forte vento, il ragazzo è stato spinto verso sud, ed è approdato sulla sponda opposta nei pressi della località Lagna di Pella. Dopo circa trenta minuti di ricerca, il giovane è stato ritrovato dai Vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari del 118 per i controlli sanitari del caso.