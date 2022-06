Putin: “Noi come Pietro il Grande, ora tocca a noi riconquistare”

Spread the love

it.euronews.com – urly.it/3nahg

L’attenzione del governo ucraino rimane principalmente puntata sul Donbas, ma la Russia potrebbe riaprire dei fronti momentaneamente chiusi da un momento all’altro per distrarre le forze ucraine dal fronte orientale

“Le sirene degli attacchi aerei si sentono anche adesso, durante quest’intervista. Questo sta a significare che la guerra non è assolutamente finita, dichiara il Ministro degli affari interni ucraino, Denys Monastyrsky.

“Siamo consapevoli del fatto che qualunque posto in ucraina puo diventare bersaglio dei razzi russi, e kiev non fa eccezione”, ha aggiunto.

In occasione dei festeggiamenti per il 350° anniversario di “Pietro il Grande”, Putin ha paragonato la guerra in Ucraina con le conquiste dallo zar nel XVIII secolo.

Pietro il Grande ha portato avanti una guerra per 21 anni- si potrebbe dire che stesse lottando con la Svezia per strappargli dei territori. Ma in realtà non è stato affatto cosi. Lui si stava solo riappropriando di terre che spettavano gia alla Russia”, ha dichiarato Putin.

“Ha semplicemente riconquistato e consolidato i territori russi. Ora, tocca a noi. Spetta a noi riconquistare e consolidare territori”, ha aggiunto il presidente.